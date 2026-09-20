Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1950
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, революционная технологи залива воды в чайник
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1950
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.72
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х17
Вес, кг.
1.48
Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1753CGL, белый/ черный
Новая запатентованная технология залива воды WATERWAY PRO для удобного верхнего залива воды в чайник без открытия крышки. Инновационная сталь на дне чайника. Максимально легкая очистка. Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: 1.5 л, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения, революционная технологи залива воды в чайник
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1950
Объем, л
1.5
Развернуть
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.72
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Новая запатентованная технология залива воды WATERWAY PRO для удобного верхнего залива воды в чайник без открытия крышки. Инновационная сталь на дне чайника. Максимально легкая очистка. Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: 1.5 л, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: 1.5 л, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
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