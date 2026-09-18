Чайник электрический Kitfort КТ-6107
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения, поддержание тепла
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
металлик
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х18
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6107
Чайник Kitfort КТ-6107 выполнен из сочетания трёх материалов — стекла, пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Для вашего удобства на ручке расположена панель управления чайником.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикация включения, поддержание тепла
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
металлик
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для шнура, нейлоновый фильтр
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-6107 выполнен из сочетания трёх материалов — стекла, пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Для вашего удобства на ручке расположена панель управления чайником.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, российского производства, в ретро стиле
Теги товара: стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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