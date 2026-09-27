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Чайник электрический Philips HD9318/00 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Philips HD9318/00

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Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 1
Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 2
Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 3
Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 4
Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 5
Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 6
Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 1
  • Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 2
  • Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 3
  • Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 4
  • Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 5
  • Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 6
  • Чайник электрический Philips HD9318/00 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595920
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.55

Описание товара Чайник электрический Philips HD9318/00

Электрочайник Philips HD9318/20 ? это функциональный прибор, обладающий стильным дизайном и элементами, которые обеспечивают его комфортную эксплуатацию. Мощность прибора достигает 2200 Вт, что позволяет ему за считанные минуты доводить воду до состояния кипения. На одной из сторон корпуса предусмотрена шкала уровня воды, нанесенная на прозрачное вертикальное окошко. Дополнительно на шкале присутствует указание количества чашек, для приготовления которых будет достаточно воды, содержащейся в чайнике. Объем внутренней колбы соответствует 1.7 л. Конструкция Philips HD9318/20 предполагает закрытый элемент нагрева, что позволило производителю сделать плоское дно, защитив элемент от контакта с водой и образования накипи. Чайник представлен в черном пластиковом корпусе с удобным носиком. Гибкий нейлоновый фильтр, помещенный в носик, защищает от попадания накипи в чашку. Фильтр легко вынимается для очистки от скопления частиц накипи. От выкипания воды устройство защищает автоматическое отключение после закипания воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Philips HD9318/00




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Philips HD9318/20 ? это функциональный прибор, обладающий стильным дизайном и элементами, которые обеспечивают его комфортную эксплуатацию. Мощность прибора достигает 2200 Вт, что позволяет ему за считанные минуты доводить воду до состояния кипения. На одной из сторон корпуса предусмотрена шкала уровня воды, нанесенная на прозрачное вертикальное окошко. Дополнительно на шкале присутствует указание количества чашек, для приготовления которых будет достаточно воды, содержащейся в чайнике. Объем внутренней колбы соответствует 1.7 л. Конструкция Philips HD9318/20 предполагает закрытый элемент нагрева, что позволило производителю сделать плоское дно, защитив элемент от контакта с водой и образования накипи. Чайник представлен в черном пластиковом корпусе с удобным носиком. Гибкий нейлоновый фильтр, помещенный в носик, защищает от попадания накипи в чашку. Фильтр легко вынимается для очистки от скопления частиц накипи. От выкипания воды устройство защищает автоматическое отключение после закипания воды.
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Доставка
Отзывы


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