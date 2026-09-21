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Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, черный

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Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 1
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 2
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 3
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 4
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 5
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 6
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 7
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 8
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 9
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 10
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 11
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 12
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 13
Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 1
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 2
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 3
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 4
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 5
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 6
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 7
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 8
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 9
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 10
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 11
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 12
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 13
  • Электрочайник PWK 1803C Water Way Pro Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693270
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х16
Вес, кг.
1.28

Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, черный

Polaris PWK 1803C Water Way Pro – чайник с запатентованной технологией залива воды без открытия крышки WaterWayPro. Крышка оснащена специальным клапаном, который открывается под весом воды, а вам останется лишь подставить чайник под струю с любым напором. Корпус выполнен из высококачественного пластика, экологичного и безопасного. На дне чайника – сталь нового поколения Promedic, устойчива к деформации и удобна в очистке от накипи. Электрический чайник оснащен фильтром для очистки воды, который задерживает накипь. Корпус вращается на базе на 360?. Установлен английский контроллер STRIX, который отвечает за включение и своевременное отключение после закипания и обеспечивает 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Предусмотрена блокировка включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Polaris PWK 1803C Water Way Pro, черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Polaris PWK 1803C Water Way Pro – чайник с запатентованной технологией залива воды без открытия крышки WaterWayPro. Крышка оснащена специальным клапаном, который открывается под весом воды, а вам останется лишь подставить чайник под струю с любым напором. Корпус выполнен из высококачественного пластика, экологичного и безопасного. На дне чайника – сталь нового поколения Promedic, устойчива к деформации и удобна в очистке от накипи. Электрический чайник оснащен фильтром для очистки воды, который задерживает накипь. Корпус вращается на базе на 360?. Установлен английский контроллер STRIX, который отвечает за включение и своевременное отключение после закипания и обеспечивает 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Предусмотрена блокировка включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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