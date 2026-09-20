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Чайник электрический StarWind SKG2051 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKG2051

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Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKG2051 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539258
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х19
Вес, кг.
1.03

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2051

Чайник Starwind SKG2051 – бытовая техника высокого качества, которая позволяет в сжатые сроки разогреть воду для приготовления горячих напитков. Привлекательный внешний вид и наличие LED-подсветки оценит каждый потребитель. Электрический чайник обладает мощностью порядка 1,8 кВт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара для воды составляет 1,8 литра. Выполнено устройство в черном цвете, есть серебристая вставка. Корпус изготавливается из стекла и прочного пластика. Круглая подставка позволяет поворачивать чайник на 360 градусов.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG2051




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Starwind SKG2051 – бытовая техника высокого качества, которая позволяет в сжатые сроки разогреть воду для приготовления горячих напитков. Привлекательный внешний вид и наличие LED-подсветки оценит каждый потребитель. Электрический чайник обладает мощностью порядка 1,8 кВт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара для воды составляет 1,8 литра. Выполнено устройство в черном цвете, есть серебристая вставка. Корпус изготавливается из стекла и прочного пластика. Круглая подставка позволяет поворачивать чайник на 360 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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