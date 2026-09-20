Чайник электрический Kitfort КТ-6632
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6632
Электрический чайник Kitfort КТ-6633 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Корпус чайника выполнен из стекла и пластика. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. Полный чайник закипает приблизительно за 6 минут. Нагревательный элемент у чайника в донной части. Сверху он закрыт пластиной из нержавеющей стали, что препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды. При включении чайника загорается подсветка около дна прибора, которая является индикатором работы. Чайник автоматически выключается при закипании и снятии с подставки, имеет защиту от перегрева и включения без воды. Подставка с центральным контактом даёт возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. КТ-6634 выполнен в дизайне коллекции «Penguin Pack», который отражает энергию и яркость нового маскота – пингвина по имени Питер. В комплекте с прибором вы найдёте креативный магнит с этим персонажем. Соберите всю коллекцию китов и пингвинов!
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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