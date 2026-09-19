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Чайник электрический Centek CT-0040 White купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Centek CT-0040 White

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Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 1
Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 2
Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 3
Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 4
Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 1
  • Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 2
  • Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 3
  • Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 4
  • Чайник электрический Centek CT-0040 White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380681
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
2.2

Описание товара Чайник электрический Centek CT-0040 White

Функция защиты от включения без воды поможет предотвратить выход из строя чайника по невнимательности. Гигиеничный пластиковый корпус. Съемный моющийся фильтр. Внутренняя LED подсветка. Защита от включения без воды. Защита от перегрева. Скрытый нагревательный элемент. База с отсеком для хранения шнура.

Отзывы о товаре Чайник электрический Centek CT-0040 White




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Электрочайники
Описание
Функция защиты от включения без воды поможет предотвратить выход из строя чайника по невнимательности. Гигиеничный пластиковый корпус. Съемный моющийся фильтр. Внутренняя LED подсветка. Защита от включения без воды. Защита от перегрева. Скрытый нагревательный элемент. База с отсеком для хранения шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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