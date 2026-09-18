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Чайник электрический Delta Lux DL-1204B Black купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Delta Lux DL-1204B Black

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Чайник Delta Lux DL-1204B Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288740
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
28х21х20
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Delta Lux DL-1204B Black

Обладает функцией автоматического выключения, которая сработает сразу, как только прибор справится с поставленной задачей. В носике предусмотрен нейлоновый фильтр, который удерживает загрязнения и частицы накипи, препятствуя их попаданию в чашку с напитком. Защитная технология не позволит чайнику включиться, если в основном резервуаре отсутствует необходимый объем жидкости.

Отзывы о товаре Чайник электрический Delta Lux DL-1204B Black




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Электрочайники
Описание
Обладает функцией автоматического выключения, которая сработает сразу, как только прибор справится с поставленной задачей. В носике предусмотрен нейлоновый фильтр, который удерживает загрязнения и частицы накипи, препятствуя их попаданию в чашку с напитком. Защитная технология не позволит чайнику включиться, если в основном резервуаре отсутствует необходимый объем жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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