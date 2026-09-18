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Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный

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Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 7
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 8
Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 7
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 8
  • Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303660
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х17
Вес, кг.
1.26

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает удобной его эксплуатацию. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Безопасность данной модели чайника увеличивает пластиковая вставка на крышке. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1721, 1,7л, 2200Вт, нерж.сталь, черный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает удобной его эксплуатацию. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Безопасность данной модели чайника увеличивает пластиковая вставка на крышке. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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