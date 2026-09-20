Чайник электрический Hyundai HYK-G3803
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3803
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3803 Электрочайник Hyundai HYK-G3803 выполнен из термостойкого боросиликатного стекла и содержит голубую подсветку. Она активируется при включении устройства и позволяет ему выглядеть эффектно. Элемент нагрева прибора спрятан в подставке и обладает мощностью 2200 Вт, что позволяет ему нагревать воду за несколько минут. Вращение на подставке обеспечивает легкую установку устройства в любом положении. Для компактного хранения шнура его можно намотать на основание подставку с обратной стороны. Объем резервуара Hyundai HYK-G3803 составляет 1.7 л, что позволяет получить достаточно горячей воды для приготовления напитка для каждого в семье. Благодаря прозрачным стенкам корпуса и мерной шкале на нем удобно отслеживать уровень воды в резервуаре. Безопасная эксплуатация прибора обусловлена поддержкой защитного отключения при отсутствии воды и автоматическим отключением при закипании. Смотрите также: Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 1.5 л , 2 л , металлические , с терморегулятором , с заварочным чайником , маленькие , большие , бесшумные , премиум класса , белые Теги товара: стеклянные , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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