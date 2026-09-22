Чайник электрический BQ KT1715P Kрасный-Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
320x230x184
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719770
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
320x230x184
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х19
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический BQ KT1715P Kрасный-Черный
Чайник BQ KT1715P красный-черный 86199177 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 черный
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет б...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет к...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, бело-г...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 White
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 синий
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-296 черный
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-250 (1,7 л) стекло, пластик цвет ч...
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет кр...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
Бренд
Мощность, Вт
1800
Цвет
красный, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
320x230x184
Страна производитель
Китай
Чайник BQ KT1715P красный-черный 86199177 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический BQ KT1715P Kрасный-Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1715P Kрасный-Черный