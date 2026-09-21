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Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный

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Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный - фото 1
Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный - фото 2
Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный - фото 1
  • Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный - фото 2
  • Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714070
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Длина, м
21
Основной цвет
темно-серый
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.13

Описание товара Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный

Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный

Отзывы о товаре Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Длина, м
21
Основной цвет
темно-серый
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Ariete 2846 (00C284600AR0), черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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