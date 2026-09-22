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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный

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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719896
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.23

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный

Электрический чайник Scarlett SC-EK27G54 имеет мощность 1800 Вт и объем 1.7 литра. Он оснащен автоматической системой открывания крышки и защитой от включения без воды, а также системой автоотключения при закипании. Корпус чайника выполнен из металла, пластика и стекла, что обеспечивает прочность и надежность. В носике чайника имеется несъемный фильтр, а нагревательный элемент закрытого типа. Чайник также имеет подсветку воды и LED-индикатор работы.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Scarlett SC-EK27G54 имеет мощность 1800 Вт и объем 1.7 литра. Он оснащен автоматической системой открывания крышки и защитой от включения без воды, а также системой автоотключения при закипании. Корпус чайника выполнен из металла, пластика и стекла, что обеспечивает прочность и надежность. В носике чайника имеется несъемный фильтр, а нагревательный элемент закрытого типа. Чайник также имеет подсветку воды и LED-индикатор работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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