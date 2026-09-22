Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный
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Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719896
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.23
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G54 серебристый/черный
Электрический чайник Scarlett SC-EK27G54 имеет мощность 1800 Вт и объем 1.7 литра. Он оснащен автоматической системой открывания крышки и защитой от включения без воды, а также системой автоотключения при закипании. Корпус чайника выполнен из металла, пластика и стекла, что обеспечивает прочность и надежность. В носике чайника имеется несъемный фильтр, а нагревательный элемент закрытого типа. Чайник также имеет подсветку воды и LED-индикатор работы.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Комплектация
документация
Материал корпуса
стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Scarlett SC-EK27G54 имеет мощность 1800 Вт и объем 1.7 литра. Он оснащен автоматической системой открывания крышки и защитой от включения без воды, а также системой автоотключения при закипании. Корпус чайника выполнен из металла, пластика и стекла, что обеспечивает прочность и надежность. В носике чайника имеется несъемный фильтр, а нагревательный элемент закрытого типа. Чайник также имеет подсветку воды и LED-индикатор работы.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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