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Чайник электрический Kitfort КТ-6118 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6118

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Чайник электрический Kitfort КТ-6118 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6118 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6118 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6118 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411723
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
съёмный фильтр от накипи
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6118

Чайник выполнен из стекла, пластика и нержавеющей стали. Подсветка голубого цвета поможет определить количество воды в чайнике даже в темноте. Мерная шкала нанесена на корпус.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6118

11.11.2021
Запорожец Максим Александрович

Достоинства:
Отличный чайник.пришел на смену старенькому редмонду.
Из плюсов это конечно же колба выполненная из стекла.стекло считается самым экологическим материалом для контакта с водой.
Отличная подсветка.в темноте если включил то можно светом и не пользоватся.
Приятные металлические вставки добавляют строгости в дизайне.
Так же из плюсов хочу отметить очень высокую скорость закипания воды.нагвательный элемент спрятан и не контактирует с водой что тоже считаю большим плюсом.
Чайником очень доволен.рекомендую к покупке

Недостатки:
Не нашел



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
съёмный фильтр от накипи
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник выполнен из стекла, пластика и нержавеющей стали. Подсветка голубого цвета поможет определить количество воды в чайнике даже в темноте. Мерная шкала нанесена на корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.11.2021
Запорожец Максим Александрович

Достоинства:
Отличный чайник.пришел на смену старенькому редмонду.
Из плюсов это конечно же колба выполненная из стекла.стекло считается самым экологическим материалом для контакта с водой.
Отличная подсветка.в темноте если включил то можно светом и не пользоватся.
Приятные металлические вставки добавляют строгости в дизайне.
Так же из плюсов хочу отметить очень высокую скорость закипания воды.нагвательный элемент спрятан и не контактирует с водой что тоже считаю большим плюсом.
Чайником очень доволен.рекомендую к покупке

Недостатки:
Не нашел


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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