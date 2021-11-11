Чайник электрический Kitfort КТ-6118
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411723
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
съёмный фильтр от накипи
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.4
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6118
Чайник выполнен из стекла, пластика и нержавеющей стали. Подсветка голубого цвета поможет определить количество воды в чайнике даже в темноте. Мерная шкала нанесена на корпус.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
индикатор включения/ автоматическое отключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
прозрачный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
съёмный фильтр от накипи
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл/ стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.65
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник выполнен из стекла, пластика и нержавеющей стали. Подсветка голубого цвета поможет определить количество воды в чайнике даже в темноте. Мерная шкала нанесена на корпус.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Достоинства:
Отличный чайник.пришел на смену старенькому редмонду.
Из плюсов это конечно же колба выполненная из стекла.стекло считается самым экологическим материалом для контакта с водой.
Отличная подсветка.в темноте если включил то можно светом и не пользоватся.
Приятные металлические вставки добавляют строгости в дизайне.
Так же из плюсов хочу отметить очень высокую скорость закипания воды.нагвательный элемент спрятан и не контактирует с водой что тоже считаю большим плюсом.
Чайником очень доволен.рекомендую к покупке
Недостатки:
Не нашел
Чайник электрический Kitfort КТ-6118 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6118
Достоинства:
Отличный чайник.пришел на смену старенькому редмонду.
Из плюсов это конечно же колба выполненная из стекла.стекло считается самым экологическим материалом для контакта с водой.
Отличная подсветка.в темноте если включил то можно светом и не пользоватся.
Приятные металлические вставки добавляют строгости в дизайне.
Так же из плюсов хочу отметить очень высокую скорость закипания воды.нагвательный элемент спрятан и не контактирует с водой что тоже считаю большим плюсом.
Чайником очень доволен.рекомендую к покупке
Недостатки:
Не нашел