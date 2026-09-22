Чайник электрический Brasson KT-727
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Brasson KT-727
Электрический чайник BRASSON KT-727 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считаные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания, что делает удобнее его эксплуатацию. Корпус изготовлен из термостойкого стекла. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. LED-подсветка проинформирует о том, что он включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке. Контактная группа STRIX обеспечивает защиту от перегрева. Устройство работает стабильно благодаря контроллеру, рассчитанному на длительный срок службы. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. В носике расположен съёмный фильтр от накипи, который легко извлечь и очистить. Не откладывайте комфорт на потом – превратите каждое утро в удовольствие с электрическим чайником BRASSON KT-727!
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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