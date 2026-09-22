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Чайник электрический Brasson KT-727 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Brasson KT-727

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Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 1
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 2
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 3
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 4
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 5
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 6
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 7
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 8
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 9
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 10
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 11
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 12
Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
142x221x209 мм
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 1
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 2
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 3
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 4
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 5
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 6
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 7
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 8
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 9
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 10
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 11
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 12
  • Чайник электрический Brasson KT-727 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719462
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
142x221x209 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х22
Вес, кг.
1.44

Описание товара Чайник электрический Brasson KT-727

Электрический чайник BRASSON KT-727 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считаные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания, что делает удобнее его эксплуатацию. Корпус изготовлен из термостойкого стекла. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. LED-подсветка проинформирует о том, что он включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке. Контактная группа STRIX обеспечивает защиту от перегрева. Устройство работает стабильно благодаря контроллеру, рассчитанному на длительный срок службы. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. В носике расположен съёмный фильтр от накипи, который легко извлечь и очистить. Не откладывайте комфорт на потом – превратите каждое утро в удовольствие с электрическим чайником BRASSON KT-727!

Отзывы о товаре Чайник электрический Brasson KT-727




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
142x221x209 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник BRASSON KT-727 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считаные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания, что делает удобнее его эксплуатацию. Корпус изготовлен из термостойкого стекла. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. LED-подсветка проинформирует о том, что он включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке. Контактная группа STRIX обеспечивает защиту от перегрева. Устройство работает стабильно благодаря контроллеру, рассчитанному на длительный срок службы. Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. В носике расположен съёмный фильтр от накипи, который легко извлечь и очистить. Не откладывайте комфорт на потом – превратите каждое утро в удовольствие с электрическим чайником BRASSON KT-727!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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