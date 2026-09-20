Чайник электрический Kitfort КТ-6128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520101
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
фильтр от накипи
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
серебристый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6128
Чайник Kitfort КТ-6128 выполнен из сочетания материалов - стекла, пластика, нержавеющей стали и кожзаменителя. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. За счёт минималистичного дизайна он идеально впишется в любой интерьер!
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
фильтр от накипи
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
серебристый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-6128 выполнен из сочетания материалов - стекла, пластика, нержавеющей стали и кожзаменителя. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. За счёт минималистичного дизайна он идеально впишется в любой интерьер!
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, серые
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