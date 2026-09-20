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Чайник электрический Kitfort КТ-6128 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6128

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Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6128 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520101
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
фильтр от накипи
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
серебристый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6128

Чайник Kitfort КТ-6128 выполнен из сочетания материалов - стекла, пластика, нержавеющей стали и кожзаменителя. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. За счёт минималистичного дизайна он идеально впишется в любой интерьер!

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6128




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
класс защиты от поражения эл. током I
Дополнительные функции
фильтр от накипи
Дополнительный цвет
черный
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
серебристый
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Kitfort КТ-6128 выполнен из сочетания материалов - стекла, пластика, нержавеющей стали и кожзаменителя. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. За счёт минималистичного дизайна он идеально впишется в любой интерьер!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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