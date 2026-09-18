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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19

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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197734
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.56

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19

Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из нержавеющей стали и термостойкого стекла.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK27G19




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, прозрачный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из нержавеющей стали и термостойкого стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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