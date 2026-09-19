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Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный

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Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 1
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 2
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 3
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 4
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 5
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 6
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 7
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 8
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 9
Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 6
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 7
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 8
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 9
  • Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380666
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, база питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, г.
940

Описание товара Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный

Электрочайник BQ KT1821S предназначен для подогрева или кипячения питьевой воды. Встроенный контроллер автоматически отключит чайник при достижении температуры кипения воды. Для удобства пользования прибор оборудован подставкой, за счет этого сетевой кабель не будет мешать в процессе эксплуатации. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный нагрев и удобство очистки прибора. Чайник можно устанавливать на подставку в любом положении (круговой контакт обеспечивает вращение на 360°).

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1821S Сталь-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, база питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник BQ KT1821S предназначен для подогрева или кипячения питьевой воды. Встроенный контроллер автоматически отключит чайник при достижении температуры кипения воды. Для удобства пользования прибор оборудован подставкой, за счет этого сетевой кабель не будет мешать в процессе эксплуатации. Скрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный нагрев и удобство очистки прибора. Чайник можно устанавливать на подставку в любом положении (круговой контакт обеспечивает вращение на 360°).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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