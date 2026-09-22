Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8718W 1,7л, 2200Вт, белый, двойные стенки
Чайник SONNEN KT-8718W обладает термооболочкой, которая не дает нагреться внешнему слою корпуса – можно не бояться ожогов, когда вода в чайнике горячая. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. Объема 1,7 л хватит на большую компанию или на несколько нагреваний для одного человека в течение дня. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает его удобным в эксплуатации. Чайник имеет адиабатный корпус: внутренняя колба сделана из нержавеющей стали, внешнее покрытие – из термостойкого пластика. Благодаря такому корпусу чайник дольше сохраняет тепло.Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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