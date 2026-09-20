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Чайник электрический StarWind SKG1053 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKG1053

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Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 14
Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 14
  • Чайник электрический StarWind SKG1053 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539260
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х19
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG1053

Чайник Starwind SKG1053 предназначен для домашнего использования. Он рассчитан на семейство из двух-трех человек, будет незаменимым помощником в хозяйстве. Также чайник подходит и для внутрикорпоративного применения ради снабжения кипятком в обеденное время сотрудников небольшой фирмы. Закрытая спираль мощностью 1,5 кВт за считанные минуты доводит до температуры кипения воду питьевого качества, налитую в объеме 1,8 л. Индикатор включения наглядно демонстрирует выбранный пользователем режим. При снятии с подставки сразу происходит отключение. Кнопками управления удобно пользоваться, как и рукояткой с эргономичной формой.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG1053




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
документация
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Starwind SKG1053 предназначен для домашнего использования. Он рассчитан на семейство из двух-трех человек, будет незаменимым помощником в хозяйстве. Также чайник подходит и для внутрикорпоративного применения ради снабжения кипятком в обеденное время сотрудников небольшой фирмы. Закрытая спираль мощностью 1,5 кВт за считанные минуты доводит до температуры кипения воду питьевого качества, налитую в объеме 1,8 л. Индикатор включения наглядно демонстрирует выбранный пользователем режим. При снятии с подставки сразу происходит отключение. Кнопками управления удобно пользоваться, как и рукояткой с эргономичной формой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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