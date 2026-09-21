Чайник электрический Hyundai HYK-G2806
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
голубой, черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703819
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
голубой, черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.25
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2806
Электрочайник Hyundai HYK-G2806 обладает стильным дизайном и яркой подсветкой, благодаря чему подчеркнет стиль вашего интерьера. Объем чайника составляет 1,8 литра - вы сможете вскипятить воду сразу на всю семью. За счет мощности устройства в 2200 Вт вам не придется ждать горячие напитки долгое время. Конструкция нагревательного элемента "закрытая спираль" даст возможность кипятить даже небольшие порции жидкости. Прибор дополнен защитой включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
голубой, черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Электрочайник Hyundai HYK-G2806 обладает стильным дизайном и яркой подсветкой, благодаря чему подчеркнет стиль вашего интерьера. Объем чайника составляет 1,8 литра - вы сможете вскипятить воду сразу на всю семью. За счет мощности устройства в 2200 Вт вам не придется ждать горячие напитки долгое время. Конструкция нагревательного элемента "закрытая спираль" даст возможность кипятить даже небольшие порции жидкости. Прибор дополнен защитой включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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