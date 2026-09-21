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Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G2806

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Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
голубой, черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2806 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703819
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
голубой, черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.25

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2806

Электрочайник Hyundai HYK-G2806 обладает стильным дизайном и яркой подсветкой, благодаря чему подчеркнет стиль вашего интерьера. Объем чайника составляет 1,8 литра - вы сможете вскипятить воду сразу на всю семью. За счет мощности устройства в 2200 Вт вам не придется ждать горячие напитки долгое время. Конструкция нагревательного элемента "закрытая спираль" даст возможность кипятить даже небольшие порции жидкости. Прибор дополнен защитой включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G2806




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
голубой, черный
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Hyundai HYK-G2806 обладает стильным дизайном и яркой подсветкой, благодаря чему подчеркнет стиль вашего интерьера. Объем чайника составляет 1,8 литра - вы сможете вскипятить воду сразу на всю семью. За счет мощности устройства в 2200 Вт вам не придется ждать горячие напитки долгое время. Конструкция нагревательного элемента "закрытая спираль" даст возможность кипятить даже небольшие порции жидкости. Прибор дополнен защитой включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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