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Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G2807

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Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x180
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G2807 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703781
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
зеленый
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.25

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G2807

Чайник Hyundai HYK-G2807 станет ярким акцентом в любом интерьере. Его бирюзовый цвет и яркая подсветка по праву привлекают к себе внимание. Большая емкость для кипячения рассчитана на 1.8 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить несколько чашек горячего напитка. Мощность электроприбора в 2200 Вт дает возможность вскипятить жидкость в короткие сроки. Спираль раскрытого типа позволяет кипятить воду в незначительном количестве. Функция вращение на подставке дает возможность ставить чайник так, как удобно, не поворачивая контактную группу. Фильтр, расположенный в носике, задержит взвесь. Система защиты не позволит устройству работать без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G2807




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
зеленый
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Габариты (ВxГxШ), мм
240x220x180
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Hyundai HYK-G2807 станет ярким акцентом в любом интерьере. Его бирюзовый цвет и яркая подсветка по праву привлекают к себе внимание. Большая емкость для кипячения рассчитана на 1.8 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить несколько чашек горячего напитка. Мощность электроприбора в 2200 Вт дает возможность вскипятить жидкость в короткие сроки. Спираль раскрытого типа позволяет кипятить воду в незначительном количестве. Функция вращение на подставке дает возможность ставить чайник так, как удобно, не поворачивая контактную группу. Фильтр, расположенный в носике, задержит взвесь. Система защиты не позволит устройству работать без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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