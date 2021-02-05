Top.Mail.Ru
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 7
Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 7
  • Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр.элемент, ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, нержавеюща - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303658
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х17
Вес, кг.
1.16

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Использование прибора 1. При коротком нажатии на кнопку включения, которая находится на ручке чайника, прозвучит звуковой сигнал. Он означает включение нагревательного элемента. Также подсветка чайника загорится красным цветом, в данном режиме вода нагреется до закипания. По окончании процесса индикатор погаснет. 2. При длинном нажатии в течении 3-х секунд на кнопку включения сработает режим выбора и поддержания температуры. Световой индикатор будет гореть красным цветом. После закипания датчик будет поддерживать температуру воды в течение 2 часов при 85°С. 3. При однократном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится зеленым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 60°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 4. При двойном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится синим цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 70°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 5. При трехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится желтым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 80°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 6. При четырехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится фиолетовым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 90°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор

05.02.2021
Григорий

Достоинства:
Металлический корпус. Большая мощность.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Купил данный чайник в интернет-магазине КотоФото специально для автомастерской. Чайник отличный. Объём - как раз напоить чаем 5 нормальных мужиков. Корпус - металл, чётко в интерьер подходит (кругом машины, железо, запчасти и т.д.). Мощность - 2,2 кВт., т.е. закипает очень быстро! Что ещё надо для успешного начала рабочего дня автомехаников!))
30.09.2020
Оксана

Достоинства:
Быстро закипает, тихий, металлический, с подсветкой

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень понравился по внешнему виду. Оказался еще и хорошего качества. Покупкой довольна.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Использование прибора 1. При коротком нажатии на кнопку включения, которая находится на ручке чайника, прозвучит звуковой сигнал. Он означает включение нагревательного элемента. Также подсветка чайника загорится красным цветом, в данном режиме вода нагреется до закипания. По окончании процесса индикатор погаснет. 2. При длинном нажатии в течении 3-х секунд на кнопку включения сработает режим выбора и поддержания температуры. Световой индикатор будет гореть красным цветом. После закипания датчик будет поддерживать температуру воды в течение 2 часов при 85°С. 3. При однократном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится зеленым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 60°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 4. При двойном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится синим цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 70°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 5. При трехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится желтым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 80°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 6. При четырехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится фиолетовым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 90°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.02.2021
Григорий

Достоинства:
Металлический корпус. Большая мощность.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Купил данный чайник в интернет-магазине КотоФото специально для автомастерской. Чайник отличный. Объём - как раз напоить чаем 5 нормальных мужиков. Корпус - металл, чётко в интерьер подходит (кругом машины, железо, запчасти и т.д.). Мощность - 2,2 кВт., т.е. закипает очень быстро! Что ещё надо для успешного начала рабочего дня автомехаников!))
30.09.2020
Оксана

Достоинства:
Быстро закипает, тихий, металлический, с подсветкой

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень понравился по внешнему виду. Оказался еще и хорошего качества. Покупкой довольна.


Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...