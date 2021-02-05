Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор
Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Использование прибора 1. При коротком нажатии на кнопку включения, которая находится на ручке чайника, прозвучит звуковой сигнал. Он означает включение нагревательного элемента. Также подсветка чайника загорится красным цветом, в данном режиме вода нагреется до закипания. По окончании процесса индикатор погаснет. 2. При длинном нажатии в течении 3-х секунд на кнопку включения сработает режим выбора и поддержания температуры. Световой индикатор будет гореть красным цветом. После закипания датчик будет поддерживать температуру воды в течение 2 часов при 85°С. 3. При однократном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится зеленым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 60°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 4. При двойном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится синим цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 70°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 5. При трехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится желтым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 80°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 6. При четырехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится фиолетовым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 90°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Использование прибора 1. При коротком нажатии на кнопку включения, которая находится на ручке чайника, прозвучит звуковой сигнал. Он означает включение нагревательного элемента. Также подсветка чайника загорится красным цветом, в данном режиме вода нагреется до закипания. По окончании процесса индикатор погаснет. 2. При длинном нажатии в течении 3-х секунд на кнопку включения сработает режим выбора и поддержания температуры. Световой индикатор будет гореть красным цветом. После закипания датчик будет поддерживать температуру воды в течение 2 часов при 85°С. 3. При однократном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится зеленым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 60°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 4. При двойном нажатии кнопки выбора температуры подсветка загорится синим цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 70°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 5. При трехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится желтым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 80°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится. 6. При четырехкратном нажатии кнопки выбора температуры световой индикатор загорится фиолетовым цветом, а на блоке управления температуры появится индикатор 90°С. Вода нагреется до указанной температуры и чайник отключится.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
Металлический корпус. Большая мощность.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Купил данный чайник в интернет-магазине КотоФото специально для автомастерской. Чайник отличный. Объём - как раз напоить чаем 5 нормальных мужиков. Корпус - металл, чётко в интерьер подходит (кругом машины, железо, запчасти и т.д.). Мощность - 2,2 кВт., т.е. закипает очень быстро! Что ещё надо для успешного начала рабочего дня автомехаников!))
Достоинства:
Быстро закипает, тихий, металлический, с подсветкой
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень понравился по внешнему виду. Оказался еще и хорошего качества. Покупкой довольна.
Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1740, 1,7л, 2200Вт, нерж/сталь, терморегулятор
Достоинства:
Металлический корпус. Большая мощность.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Купил данный чайник в интернет-магазине КотоФото специально для автомастерской. Чайник отличный. Объём - как раз напоить чаем 5 нормальных мужиков. Корпус - металл, чётко в интерьер подходит (кругом машины, железо, запчасти и т.д.). Мощность - 2,2 кВт., т.е. закипает очень быстро! Что ещё надо для успешного начала рабочего дня автомехаников!))
Достоинства:
Быстро закипает, тихий, металлический, с подсветкой
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень понравился по внешнему виду. Оказался еще и хорошего качества. Покупкой довольна.