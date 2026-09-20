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Чайник электрический Sencor SWK 2510WH купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Sencor SWK 2510WH

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Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 1
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 2
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 3
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 4
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 5
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 6
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 7
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 8
Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 1
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 2
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 3
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 4
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 5
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 6
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 7
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 8
  • Чайник электрический Sencor SWK 2510WH - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495584
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Характеристики

Бренд
SENCOR
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Sencor SWK 2510WH

Чайник Sencor SWK 2510WH Объем 2,5 л Двусторонний индикатор уровня воды Съемный моющийся фильтр примесей и известкового налета Защита от перегрева при включении без воды Автоматическое отключение при достижении точки кипения Световая индикация работы Потребляемая мощность: 1 850 – 2 200 Вт Масса без подставки: 725 г

Отзывы о товаре Чайник электрический Sencor SWK 2510WH




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SENCOR
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Sencor SWK 2510WH Объем 2,5 л Двусторонний индикатор уровня воды Съемный моющийся фильтр примесей и известкового налета Защита от перегрева при включении без воды Автоматическое отключение при достижении точки кипения Световая индикация работы Потребляемая мощность: 1 850 – 2 200 Вт Масса без подставки: 725 г
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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