Чайник электрический Hyundai HYK-S4502
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4502
Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор в ретро стиле, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения важны в ходе приготовления еды или лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-286Т (1.7л) стекло, пластик, метал...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 бежевый
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 черный
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1507 (1,7 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Достоинства:
Комментарий:
Очень меня порадовал, небольшой с виду, но с хорошим объёмом. Красивый дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
чайник симпатичный но есть нюансы. Из плохого. кипит громко. крышка не очень удобная так как вся снимается и рука занята или нужно куда то ее класть. Мыть невозможно из за щупа термометра. Только кипятить с лимонной кислотой. Термометр внутри имеет белую пластиковую крышку. Не понятно то ли это транспортировочная крышка то ли нет. База не имеет фиксатара провода. Но в целом воду до состояния кипения варит быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился. Удобно наливать воду. Крышка снимается . Единственное не видно уровень воды под ручкой чайника, но это не критично. Наливаю воду до носика и это максимальный уровень. Спасибо за товар и смело рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник. эту модель покупаю второй раз. первый прослужил 3 года, за тем стал подтекать. причем работает исправно. очень удобный датчик температуры, хорошая сталь в внутри, чайник не воняет пластиком, крепкий, интересный дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник. Низенький пузатик с большим функционалом. Удобно набирать воду из под краника фильтра, по типа Барьер, Аквафор и пр. Уровень воды под ручкой и температурный датчик по центру. Последнего не было у меня ни в одном из чайников. Небольшая ассоциация с тэном в поезде. Классная штука. Можно руки не пытаться обжигать об сам чайник в попытках узнать температуру. Стенки кстати нагреваются будь здоров. Вода закипает быстро. Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый чайничек. При распоковке не воняет пластиком, после пользования нескольких дней , запаха не появилось. В целом стандартный чайник. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
отличный "самовар", свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
впечатление замечательное! Хороший и красивый. Кипятила с лимонной кислотой, запах прошёл.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,крышка полностью съёмная,такой и искал,почти год работает и проблем пока нет!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже 5 месяцев,пока что все устраивает. Хороший чайник.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный чайник, никаких нареканий, красивый, стильный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник доехал в целости, выглядит симпатично, недостатков не вижу.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший небольшой размер как хотелось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, пользуемся не первый месяц, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, работает исправно, красивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший, очень понравился дизайн - приятная обтекаемая форма, цвет не чисто белый, скорее бежево-фисташковый; измеритель температуры тоже добавляет шарма) Удобно наливать воду из-под крана благодаря съемной крышке. Вода закипает быстро. Еще порадовала целая коробка, т.к. чайник брала в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим сколько прослужит, всё кажется таким не надёжным, цена высоковата для такого чайника
Достоинства:
Комментарий:
хороший, лёгкий чайник. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Со своими функциями справляется. Наливать из него удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Пластиком не воняет. Хороший цвет. Необычная форма, очень удобная, крышка снимается полностью. Есть фильтр от накипи
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший,греет быстро
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество, пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник замечательно вписался в интерьер. Удобно видеть температуру воды в чайнике, воду греет, нареканий нет. Спасибо за товар
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник, посторонних запахи от пластика сразу отсутствовали, прокипятили раз и всё. Греет нормально, градусник показывает чётко, нигде не течёт, полностью съёмная крышка лчень удобно. Вот по поводу упаковки в которой он приехал, это ........ драная и рваная в хламину, не знаю уж что с ней делали и где пинали, но сам чайник целенький, без единой царапины, обёрнут бумагой, чудеса просто.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные чайники Не пожалела что взяла Брала на подарок 4 шт и все приехали идеально собранными упакованными и все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Чайник супер! брал из-за градусника на корпусе
Достоинства:
Комментарий:
Чайник на все Во первых эстетично выглядит и работает отлично., мне все нравится в нем
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо работает. Пока радуемся. Дальше посмотрим))
Достоинства:
Комментарий:
чайник очень гармонично вписался в мой интерьер. и то что температуру показывает мне нравится и дизайн чайника тоже очень нравится. покупкой я довольна. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично!!!!,рекомендую быстро и наглядно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, мне нравится, рекомендую. Пользуюсь около двух месяцев.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4502
Достоинства:
Комментарий:
Очень меня порадовал, небольшой с виду, но с хорошим объёмом. Красивый дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
чайник симпатичный но есть нюансы. Из плохого. кипит громко. крышка не очень удобная так как вся снимается и рука занята или нужно куда то ее класть. Мыть невозможно из за щупа термометра. Только кипятить с лимонной кислотой. Термометр внутри имеет белую пластиковую крышку. Не понятно то ли это транспортировочная крышка то ли нет. База не имеет фиксатара провода. Но в целом воду до состояния кипения варит быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился. Удобно наливать воду. Крышка снимается . Единственное не видно уровень воды под ручкой чайника, но это не критично. Наливаю воду до носика и это максимальный уровень. Спасибо за товар и смело рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник. эту модель покупаю второй раз. первый прослужил 3 года, за тем стал подтекать. причем работает исправно. очень удобный датчик температуры, хорошая сталь в внутри, чайник не воняет пластиком, крепкий, интересный дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чайник. Низенький пузатик с большим функционалом. Удобно набирать воду из под краника фильтра, по типа Барьер, Аквафор и пр. Уровень воды под ручкой и температурный датчик по центру. Последнего не было у меня ни в одном из чайников. Небольшая ассоциация с тэном в поезде. Классная штука. Можно руки не пытаться обжигать об сам чайник в попытках узнать температуру. Стенки кстати нагреваются будь здоров. Вода закипает быстро. Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый чайничек. При распоковке не воняет пластиком, после пользования нескольких дней , запаха не появилось. В целом стандартный чайник. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
отличный "самовар", свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
впечатление замечательное! Хороший и красивый. Кипятила с лимонной кислотой, запах прошёл.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,крышка полностью съёмная,такой и искал,почти год работает и проблем пока нет!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже 5 месяцев,пока что все устраивает. Хороший чайник.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный чайник, никаких нареканий, красивый, стильный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник доехал в целости, выглядит симпатично, недостатков не вижу.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший небольшой размер как хотелось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, пользуемся не первый месяц, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, работает исправно, красивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший, очень понравился дизайн - приятная обтекаемая форма, цвет не чисто белый, скорее бежево-фисташковый; измеритель температуры тоже добавляет шарма) Удобно наливать воду из-под крана благодаря съемной крышке. Вода закипает быстро. Еще порадовала целая коробка, т.к. чайник брала в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим сколько прослужит, всё кажется таким не надёжным, цена высоковата для такого чайника
Достоинства:
Комментарий:
хороший, лёгкий чайник. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Со своими функциями справляется. Наливать из него удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Пластиком не воняет. Хороший цвет. Необычная форма, очень удобная, крышка снимается полностью. Есть фильтр от накипи
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший,греет быстро
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество, пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник замечательно вписался в интерьер. Удобно видеть температуру воды в чайнике, воду греет, нареканий нет. Спасибо за товар
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник, посторонних запахи от пластика сразу отсутствовали, прокипятили раз и всё. Греет нормально, градусник показывает чётко, нигде не течёт, полностью съёмная крышка лчень удобно. Вот по поводу упаковки в которой он приехал, это ........ драная и рваная в хламину, не знаю уж что с ней делали и где пинали, но сам чайник целенький, без единой царапины, обёрнут бумагой, чудеса просто.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные чайники Не пожалела что взяла Брала на подарок 4 шт и все приехали идеально собранными упакованными и все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Чайник супер! брал из-за градусника на корпусе
Достоинства:
Комментарий:
Чайник на все Во первых эстетично выглядит и работает отлично., мне все нравится в нем
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо работает. Пока радуемся. Дальше посмотрим))
Достоинства:
Комментарий:
чайник очень гармонично вписался в мой интерьер. и то что температуру показывает мне нравится и дизайн чайника тоже очень нравится. покупкой я довольна. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично!!!!,рекомендую быстро и наглядно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, мне нравится, рекомендую. Пользуюсь около двух месяцев.