Top.Mail.Ru
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Hyundai HYK-S4502

32 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418316
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х20
Вес, кг.
1.25

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4502

Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор в ретро стиле, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения важны в ходе приготовления еды или лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4502

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень меня порадовал, небольшой с виду, но с хорошим объёмом. Красивый дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
чайник симпатичный но есть нюансы. Из плохого. кипит громко. крышка не очень удобная так как вся снимается и рука занята или нужно куда то ее класть. Мыть невозможно из за щупа термометра. Только кипятить с лимонной кислотой. Термометр внутри имеет белую пластиковую крышку. Не понятно то ли это транспортировочная крышка то ли нет. База не имеет фиксатара провода. Но в целом воду до состояния кипения варит быстро.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Индира И.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился. Удобно наливать воду. Крышка снимается . Единственное не видно уровень воды под ручкой чайника, но это не критично. Наливаю воду до носика и это максимальный уровень. Спасибо за товар и смело рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник. эту модель покупаю второй раз. первый прослужил 3 года, за тем стал подтекать. причем работает исправно. очень удобный датчик температуры, хорошая сталь в внутри, чайник не воняет пластиком, крепкий, интересный дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник. Низенький пузатик с большим функционалом. Удобно набирать воду из под краника фильтра, по типа Барьер, Аквафор и пр. Уровень воды под ручкой и температурный датчик по центру. Последнего не было у меня ни в одном из чайников. Небольшая ассоциация с тэном в поезде. Классная штука. Можно руки не пытаться обжигать об сам чайник в попытках узнать температуру. Стенки кстати нагреваются будь здоров. Вода закипает быстро. Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый чайничек. При распоковке не воняет пластиком, после пользования нескольких дней , запаха не появилось. В целом стандартный чайник. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Pochilenko Natalya

Достоинства:


Комментарий:
отличный "самовар", свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление замечательное! Хороший и красивый. Кипятила с лимонной кислотой, запах прошёл.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,крышка полностью съёмная,такой и искал,почти год работает и проблем пока нет!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже 5 месяцев,пока что все устраивает. Хороший чайник.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный чайник, никаких нареканий, красивый, стильный, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник доехал в целости, выглядит симпатично, недостатков не вижу.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
галина п.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Людмила Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший небольшой размер как хотелось
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, пользуемся не первый месяц, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Диана В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, работает исправно, красивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
дина с.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший, очень понравился дизайн - приятная обтекаемая форма, цвет не чисто белый, скорее бежево-фисташковый; измеритель температуры тоже добавляет шарма) Удобно наливать воду из-под крана благодаря съемной крышке. Вода закипает быстро. Еще порадовала целая коробка, т.к. чайник брала в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
посмотрим сколько прослужит, всё кажется таким не надёжным, цена высоковата для такого чайника
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, лёгкий чайник. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Со своими функциями справляется. Наливать из него удобно.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Пластиком не воняет. Хороший цвет. Необычная форма, очень удобная, крышка снимается полностью. Есть фильтр от накипи
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший,греет быстро
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество, пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник замечательно вписался в интерьер. Удобно видеть температуру воды в чайнике, воду греет, нареканий нет. Спасибо за товар
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник, посторонних запахи от пластика сразу отсутствовали, прокипятили раз и всё. Греет нормально, градусник показывает чётко, нигде не течёт, полностью съёмная крышка лчень удобно. Вот по поводу упаковки в которой он приехал, это ........ драная и рваная в хламину, не знаю уж что с ней делали и где пинали, но сам чайник целенький, без единой царапины, обёрнут бумагой, чудеса просто.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Калимат А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные чайники Не пожалела что взяла Брала на подарок 4 шт и все приехали идеально собранными упакованными и все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник супер! брал из-за градусника на корпусе
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Евгения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник на все Во первых эстетично выглядит и работает отлично., мне все нравится в нем
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо работает. Пока радуемся. Дальше посмотрим))
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
чайник очень гармонично вписался в мой интерьер. и то что температуру показывает мне нравится и дизайн чайника тоже очень нравится. покупкой я довольна. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично!!!!,рекомендую быстро и наглядно
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, мне нравится, рекомендую. Пользуюсь около двух месяцев.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-S4502 представляет собой бытовой прибор в ретро стиле, оборудованный термометром. Благодаря точным показаниям, отображаемым стрелкой на шкале, пользователь всегда знает температуру воды. Иногда подобные сведения важны в ходе приготовления еды или лекарственных средств. Круглая форма иллюминатора температурного датчика визуально подкрепляется округлой удобной ручкой. Достаточно широкий носик позволяет заполнять емкость без открывания крышки. Колба вмещает 1,7 л, сделана из специфического вида нержавейки, уверенно противостоящего таким неблагоприятным воздействиям, как окислительные процессы. Предусмотрена многоуровневая защита, исключающая преждевременный выход из строя электрочайника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень меня порадовал, небольшой с виду, но с хорошим объёмом. Красивый дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
чайник симпатичный но есть нюансы. Из плохого. кипит громко. крышка не очень удобная так как вся снимается и рука занята или нужно куда то ее класть. Мыть невозможно из за щупа термометра. Только кипятить с лимонной кислотой. Термометр внутри имеет белую пластиковую крышку. Не понятно то ли это транспортировочная крышка то ли нет. База не имеет фиксатара провода. Но в целом воду до состояния кипения варит быстро.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Индира И.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился. Удобно наливать воду. Крышка снимается . Единственное не видно уровень воды под ручкой чайника, но это не критично. Наливаю воду до носика и это максимальный уровень. Спасибо за товар и смело рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник. эту модель покупаю второй раз. первый прослужил 3 года, за тем стал подтекать. причем работает исправно. очень удобный датчик температуры, хорошая сталь в внутри, чайник не воняет пластиком, крепкий, интересный дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Классный чайник. Низенький пузатик с большим функционалом. Удобно набирать воду из под краника фильтра, по типа Барьер, Аквафор и пр. Уровень воды под ручкой и температурный датчик по центру. Последнего не было у меня ни в одном из чайников. Небольшая ассоциация с тэном в поезде. Классная штука. Можно руки не пытаться обжигать об сам чайник в попытках узнать температуру. Стенки кстати нагреваются будь здоров. Вода закипает быстро. Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый чайничек. При распоковке не воняет пластиком, после пользования нескольких дней , запаха не появилось. В целом стандартный чайник. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Pochilenko Natalya

Достоинства:


Комментарий:
отличный "самовар", свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление замечательное! Хороший и красивый. Кипятила с лимонной кислотой, запах прошёл.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,крышка полностью съёмная,такой и искал,почти год работает и проблем пока нет!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже 5 месяцев,пока что все устраивает. Хороший чайник.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный чайник, никаких нареканий, красивый, стильный, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник доехал в целости, выглядит симпатично, недостатков не вижу.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
галина п.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Людмила Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший небольшой размер как хотелось
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, пользуемся не первый месяц, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Диана В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, работает исправно, красивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
дина с.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший, очень понравился дизайн - приятная обтекаемая форма, цвет не чисто белый, скорее бежево-фисташковый; измеритель температуры тоже добавляет шарма) Удобно наливать воду из-под крана благодаря съемной крышке. Вода закипает быстро. Еще порадовала целая коробка, т.к. чайник брала в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
посмотрим сколько прослужит, всё кажется таким не надёжным, цена высоковата для такого чайника
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, лёгкий чайник. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Со своими функциями справляется. Наливать из него удобно.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Пластиком не воняет. Хороший цвет. Необычная форма, очень удобная, крышка снимается полностью. Есть фильтр от накипи
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Григорий П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший,греет быстро
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество, пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник замечательно вписался в интерьер. Удобно видеть температуру воды в чайнике, воду греет, нареканий нет. Спасибо за товар
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник, посторонних запахи от пластика сразу отсутствовали, прокипятили раз и всё. Греет нормально, градусник показывает чётко, нигде не течёт, полностью съёмная крышка лчень удобно. Вот по поводу упаковки в которой он приехал, это ........ драная и рваная в хламину, не знаю уж что с ней делали и где пинали, но сам чайник целенький, без единой царапины, обёрнут бумагой, чудеса просто.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Калимат А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарные чайники Не пожалела что взяла Брала на подарок 4 шт и все приехали идеально собранными упакованными и все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник супер! брал из-за градусника на корпусе
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Евгения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник на все Во первых эстетично выглядит и работает отлично., мне все нравится в нем
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо работает. Пока радуемся. Дальше посмотрим))
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
чайник очень гармонично вписался в мой интерьер. и то что температуру показывает мне нравится и дизайн чайника тоже очень нравится. покупкой я довольна. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично!!!!,рекомендую быстро и наглядно
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, мне нравится, рекомендую. Пользуюсь около двух месяцев.


Чайник электрический Hyundai HYK-S4502 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...