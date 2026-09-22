Top.Mail.Ru
Чайник электрический Brasson KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Brasson KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 1
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 2
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 3
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 4
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 5
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 6
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 7
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 8
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 9
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 10
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 11
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 12
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 13
Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
195 x 243 x 220
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 1
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 2
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 3
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 4
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 5
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 6
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 7
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 8
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 9
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 10
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 11
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 12
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 13
  • Чайник электрический BRASSON KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный, 455192 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719460
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
195 x 243 x 220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х20
Вес, кг.
1.07

Описание товара Чайник электрический Brasson KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный

Электрический чайник BRASSON KT-040 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Чайник BRASSON KT-040 – это надёжный и функциональный помощник на вашей кухне. Стильный корпус идеально впишется в любой интерьер, а высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает долговечность и безопасность использования. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволяет вскипятить воду всего за несколько минут. Объёма 1,7 л достаточно для приготовления кофе или других напитков на 6-7 человек за один раз. Он подойдёт как для большой семьи, так и для офиса. Индикация включения и индикатор уровня воды делают использование чайника ещё более удобным. Контроллер STRIX обеспечивает надежность и безопасность устройства. Благодаря такому контроллеру чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. В носике расположен съёмный фильтр от накипи, который легко извлечь и очистить

Отзывы о товаре Чайник электрический Brasson KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
195 x 243 x 220
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник BRASSON KT-040 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне. Чайник BRASSON KT-040 – это надёжный и функциональный помощник на вашей кухне. Стильный корпус идеально впишется в любой интерьер, а высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает долговечность и безопасность использования. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволяет вскипятить воду всего за несколько минут. Объёма 1,7 л достаточно для приготовления кофе или других напитков на 6-7 человек за один раз. Он подойдёт как для большой семьи, так и для офиса. Индикация включения и индикатор уровня воды делают использование чайника ещё более удобным. Контроллер STRIX обеспечивает надежность и безопасность устройства. Благодаря такому контроллеру чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и включения без воды. В носике расположен съёмный фильтр от накипи, который легко извлечь и очистить
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Brasson KT-040, 1,7л, 2200 Вт, сталь, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...