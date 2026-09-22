Чайник электрический Sonnen KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, двойные стенки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8723G, 1,7л, 2200Вт, серый, двойные стенки
Чайник SONNEN KT-8723G станет незаменимым помощником на вашей кухне или в офисе и поможет приготовить большое количество согревающих напитков. Объем чайника – 1.7 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному сохранению тепла, а также обеспечивает безопасность при касании. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
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Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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