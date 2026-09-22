Top.Mail.Ru
Чайник электрический Sonnen KT-8721, 1,7л, 2200Вт, двойные стенки купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Sonnen KT-8721, 1,7л, 2200Вт, двойные стенки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 1
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 2
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 3
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 4
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 5
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 6
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 7
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 8
Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 1
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 2
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 3
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 4
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 5
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 6
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 7
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 8
  • Чайник с терморегулятором и дисплеем, ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ, SONNEN KT-8721, 1,7л, 2200Вт, бежевый, 454688 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719525
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х22
Вес, кг.
1.35

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8721, 1,7л, 2200Вт, двойные стенки

Стильный чайник SONNEN KT-8721 с электронным дисплеем станет прекрасным дополнением домашнего или офисного интерьера. Функционал данной модели придется по душе всем любителям чая. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. В зависимости от выбранного режима подсветка дисплея изменит свой цвет. Красный цвет дисплея – 100 °С, фиолетовый – 90°С, желтый – 80 °С, синий – 70°С, голубой – 60°С, ярко зеленый – 50°С, светло-зеленый – 40°С. Также чайник оснащен функцией поддержания температуры, так вода будет поддерживаться на выбранном уровне в течение 2 часов. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному хран

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-8721, 1,7л, 2200Вт, двойные стенки




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONNEN
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный чайник SONNEN KT-8721 с электронным дисплеем станет прекрасным дополнением домашнего или офисного интерьера. Функционал данной модели придется по душе всем любителям чая. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты. В зависимости от выбранного режима подсветка дисплея изменит свой цвет. Красный цвет дисплея – 100 °С, фиолетовый – 90°С, желтый – 80 °С, синий – 70°С, голубой – 60°С, ярко зеленый – 50°С, светло-зеленый – 40°С. Также чайник оснащен функцией поддержания температуры, так вода будет поддерживаться на выбранном уровне в течение 2 часов. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Такой корпус способствует длительному хран
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Sonnen KT-8721, 1,7л, 2200Вт, двойные стенки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...