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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316324
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
767

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый

Электрочайник SCARLETT SC-EK21S26 предназначен для кипячения воды. Чайник мощностью 1800 Вт нагревает воду до 100 градусов. Оснащен функцией автоматического отключения и блокировкой включения без воды. Колба объемом 1,8 л. выполнена из нержавеющей стали, которая отличается своей прочностью и долговечностью. Закрытый нагревательный элемент надолго защищен от накипи. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Цвет - нержавеющая сталь, черный.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник SCARLETT SC-EK21S26 предназначен для кипячения воды. Чайник мощностью 1800 Вт нагревает воду до 100 градусов. Оснащен функцией автоматического отключения и блокировкой включения без воды. Колба объемом 1,8 л. выполнена из нержавеющей стали, которая отличается своей прочностью и долговечностью. Закрытый нагревательный элемент надолго защищен от накипи. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Цвет - нержавеющая сталь, черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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