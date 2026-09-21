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Чайник электрический StarWind SKP3039 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKP3039

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Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 14
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 15
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 16
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 17
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 18
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 19
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 20
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 21
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 22
Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
259x213x181
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 14
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 15
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 16
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 17
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 18
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 19
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 20
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 21
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 22
  • Чайник электрический StarWind SKP3039 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702252
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
259x213x181
Размеры в упаковке, см
26х22х19
Вес, кг.
1.39

Описание товара Чайник электрический StarWind SKP3039

Тип чайнник / Объем 1.7 л / Мощность 2200 Вт

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKP3039




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
259x213x181
Описание
Тип чайнник / Объем 1.7 л / Мощность 2200 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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