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Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой

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Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.63
  • Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182695
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
широкая горловина, отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация уровня воды, индикация работы
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
голубой
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка приятного голубого цвета, яркий дизайн
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.63
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х18
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой

Электрический чайник Kitfort КТ-625 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-625-1 голубой




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
широкая горловина, отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация уровня воды, индикация работы
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
голубой
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка приятного голубого цвета, яркий дизайн
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.63
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-625 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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