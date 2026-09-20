Чайник электрический StarWind SKS2051
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKS2051
Описание товара Чайник электрический Starwind SKS2051 черный Электрочайник Starwind SKS2051 представлен в элегантном черном корпусе из термостойкого пластика. Скрытый нагреватель позволяет максимально просто и аккуратно очищать резервуар от накипи. Прибор Starwind SKS2051 оснащен широкой боковой ручкой, удобной кнопкой включения и откидной крышкой с блокировкой. Чайник может вращаться в любую сторону на круглой устойчивой подставке. Кроме автоотключения при закипании данная модель дополнена блокировкой включения при снятии с подставки и отсутствии в емкости воды. Смотрите также: Винные шкафы , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 0.5 л , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с подсветкой Теги товара: металлические , черные , маленькие из нержавеющей стали
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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