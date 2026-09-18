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Чайник электрический Sonnen KT-1743, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Sonnen KT-1743, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый

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Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 1
Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 2
Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 3
Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 4
Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 5
Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 6
Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 1
  • Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 2
  • Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 3
  • Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 4
  • Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 5
  • Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 6
  • Чайник SONNEN KT-1743, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый, 453414 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303654
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, г.
930

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1743, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1743, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Описание

Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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