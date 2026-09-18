Чайник электрический Sonnen KT-1743, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1743, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый
Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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