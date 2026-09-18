Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1786, 1,7л, 2200Вт, стекло
Чайник SONNEN KT-1786 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Чайник SONNEN KT-1786 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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