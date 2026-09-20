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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101

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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527787
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х21
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101

Чайник Scarlett SC-EK27G101Электрический чайник SC-EK27G101 объемом 1.8 л оснащён автоматической системой открытия крышки. Эргономичная ручка, закрытый нагревательный элемент сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Классическое сочетание цветов позволит прибору вписаться любой в интерьер кухни!

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK27G101




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Scarlett SC-EK27G101Электрический чайник SC-EK27G101 объемом 1.8 л оснащён автоматической системой открытия крышки. Эргономичная ручка, закрытый нагревательный элемент сделают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Классическое сочетание цветов позволит прибору вписаться любой в интерьер кухни!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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