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Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик)

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Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 1
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 2
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 3
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 4
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 5
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 6
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 7
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 8
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 9
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 10
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 11
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 12
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 13
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 14
Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 2
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 3
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 4
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 5
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 6
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 7
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 8
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 9
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 10
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 11
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 12
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 13
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 14
  • Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703981
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик)

Электрочайник Vitek VT-7031(W) обеспечит быстрое и простое кипячение воды для чая или кофе. Приятная, бело-голубая расцветка чайника позволит ему гармонично смотреться в большинстве кухонных интерьеров. Внутри пластикового корпуса установлен скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. На нем не будет собираться накипь и электрочайник можно легко помыть при загрязнении. Чтобы частички накипи вместе с водой не попадали в чашку, в носик чайника встроен фильтр. Он легко снимается и чистится. Провод электрочайника имеет оптимальную длину (0.75 м) и его можно убрать внутрь подставки при необходимости. На корпусе электрочайника Vitek VT-7031(W), с двух сторон, имеется шкала уровня воды. Таким образом, вы всегда будете в курсе, сколько воды находится в чайнике и надо ли еще доливать. В случае, если электрочайник окажется пустым, то вы не сможете его включить, сработает защитная функция от включения без воды. Это убережет прибор от преждевременной поломки, а ваш дом от пожара. Подставка у электрочайника имеет особую конструкцию, предусматривающую возможность вращения чайника на ней на 360 градусов. Благодаря этому очень удобно брать чайник с поставки и ставить на нее.

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Vitek VT-7031(W) обеспечит быстрое и простое кипячение воды для чая или кофе. Приятная, бело-голубая расцветка чайника позволит ему гармонично смотреться в большинстве кухонных интерьеров. Внутри пластикового корпуса установлен скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. На нем не будет собираться накипь и электрочайник можно легко помыть при загрязнении. Чтобы частички накипи вместе с водой не попадали в чашку, в носик чайника встроен фильтр. Он легко снимается и чистится. Провод электрочайника имеет оптимальную длину (0.75 м) и его можно убрать внутрь подставки при необходимости. На корпусе электрочайника Vitek VT-7031(W), с двух сторон, имеется шкала уровня воды. Таким образом, вы всегда будете в курсе, сколько воды находится в чайнике и надо ли еще доливать. В случае, если электрочайник окажется пустым, то вы не сможете его включить, сработает защитная функция от включения без воды. Это убережет прибор от преждевременной поломки, а ваш дом от пожара. Подставка у электрочайника имеет особую конструкцию, предусматривающую возможность вращения чайника на ней на 360 градусов. Благодаря этому очень удобно брать чайник с поставки и ставить на нее.
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Доставка
Отзывы


Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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