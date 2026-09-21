Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7031 1.7л. 2200Вт белый (пластик)
Электрочайник Vitek VT-7031(W) обеспечит быстрое и простое кипячение воды для чая или кофе. Приятная, бело-голубая расцветка чайника позволит ему гармонично смотреться в большинстве кухонных интерьеров. Внутри пластикового корпуса установлен скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. На нем не будет собираться накипь и электрочайник можно легко помыть при загрязнении. Чтобы частички накипи вместе с водой не попадали в чашку, в носик чайника встроен фильтр. Он легко снимается и чистится. Провод электрочайника имеет оптимальную длину (0.75 м) и его можно убрать внутрь подставки при необходимости. На корпусе электрочайника Vitek VT-7031(W), с двух сторон, имеется шкала уровня воды. Таким образом, вы всегда будете в курсе, сколько воды находится в чайнике и надо ли еще доливать. В случае, если электрочайник окажется пустым, то вы не сможете его включить, сработает защитная функция от включения без воды. Это убережет прибор от преждевременной поломки, а ваш дом от пожара. Подставка у электрочайника имеет особую конструкцию, предусматривающую возможность вращения чайника на ней на 360 градусов. Благодаря этому очень удобно брать чайник с поставки и ставить на нее.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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