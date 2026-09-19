Чайник электрический StarWind SKG1052
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG1052
Чайник Starwind SKG1052Электрический чайник STARWIND SKG1052 благодаря стильному современному дизайну позволит с легкостью вписаться в интерьер любой кухни и будет гармонично сочетаться с другими бытовыми приборами. Уникальность модели заключается в стеклянном корпусе, что не только позволяет наблюдать за процессом кипения воды внутри прибора и с легкостью контролировать количество воды внутри, но и обеспечивает абсолютную безопасность, так как стекло при нагреве не выделяет совершенно никаких вредных веществ. Но не все элементы изготовлены из стекла, так как это было бы не только не практично, но и небезопасно. Таким образом, ручка, крышка и подставка выполнены из пластика черного цвета. Тип пластика, который используется в производстве, абсолютно безопасен и не выделяет вредных веществ при нагреве данным прибором.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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