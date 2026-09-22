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Чайник электрический Brasson KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Brasson KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный

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Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 1
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 2
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 3
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 4
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 5
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 6
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 7
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 8
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 9
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 10
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 11
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 12
Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
142 x 221 x 209
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 1
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 2
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 3
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 4
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 5
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 6
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 7
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 8
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 9
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 10
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 11
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 12
  • Чайник электрический BRASSON KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный, 455191 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719461
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
142 x 221 x 209
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х22
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Brasson KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный

Электрический чайник BRASSON KT-561 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне.

Отзывы о товаре Чайник электрический Brasson KT-561, 1,7л, 2200 Вт, пластик, черный




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
142 x 221 x 209
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник BRASSON KT-561 превратит рутинное кипячение воды в приятный и безопасный процесс. Современный дизайн и отличная функциональность делают его незаменимым помощником на каждой кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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