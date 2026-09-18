Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, пластик, белый/г
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, пластик, белый/г
Он имеет увеличенный объем 2 литра, а мощность 2200 Вт позволяет вскипятить воду за считанные минуты. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Он имеет увеличенный объем 2 литра, а мощность 2200 Вт позволяет вскипятить воду за считанные минуты. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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