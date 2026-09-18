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Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, пластик, белый/г купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, пластик, белый/г

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Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 7
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 8
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 9
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 10
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 11
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 12
Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 7
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 8
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 9
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 10
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 11
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 12
  • Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый/г - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303655
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х17
Вес, г.
930

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, пластик, белый/г

Он имеет увеличенный объем 2 литра, а мощность 2200 Вт позволяет вскипятить воду за считанные минуты. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-2016, 2,0л, 2200Вт, пластик, белый/г




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Он имеет увеличенный объем 2 литра, а мощность 2200 Вт позволяет вскипятить воду за считанные минуты. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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