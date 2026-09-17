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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 176566
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
833

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь

Удобная ручка открытия крышки. Удобство хранения электрошнура. Запас прочности 5000 включений

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S25 нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Удобная ручка открытия крышки. Удобство хранения электрошнура. Запас прочности 5000 включений
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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