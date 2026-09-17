Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 176570
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
система многоуровневой безопасности Safe Work
Дополнительные функции
индикация включения
Защита
блокировка включения без воды, блокировка крышки
Основной цвет
серебро
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, кг.
1.04
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь
Удобная ручка открытия крышки. Удобство хранения электрошнура. Запас прочности 5000 включений
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Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
система многоуровневой безопасности Safe Work
Дополнительные функции
индикация включения
Защита
блокировка включения без воды, блокировка крышки
Основной цвет
серебро
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Развернуть
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Удобная ручка открытия крышки. Удобство хранения электрошнура. Запас прочности 5000 включений
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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