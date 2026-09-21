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Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь)

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Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 1
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 2
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 3
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 4
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 5
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 6
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 7
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 8
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 9
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 10
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 11
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 12
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 13
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 14
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 15
Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
21x23x16 см
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 2
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 3
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 4
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 5
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 6
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 7
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 8
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 9
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 10
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 11
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 12
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 13
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 14
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 15
  • Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703763
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
21x23x16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь)

Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-1150 1.8л. 1700Вт серебристый (нерж.сталь)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
21x23x16 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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