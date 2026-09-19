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Чайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/бирюзовый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/бирюзовый

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Чайник Мастерица ЕК-1701M белый/бирюзовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489455
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Характеристики

Бренд
Мастерица
Тип товара
Электрочайники
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/бирюзовый

Электрический чайник Мастерица ЕК-1701M прекрасный выбор для всех любителей кофе и чая, и надежный помощник тем, кому требуется быстро вскипятить большое количество воды. Этому способствует объем чайника 1.7 л и его мощность 2200 Вт. Функция блокировки включения чайника без воды не даст перегореть нагревательному элементу и обеспечит чайнику долгий срок службы, а скрытый нагревательный элемент облегчит уход за чайником. Поворачивается на 360°. Автоматическое отключение при снятии с подставки. Провод 100% медь, длинна 0.75 м, вилка с заземлением. Дисковый нагревательный элемент с двойным контроллером. Чайник изготовлен из первичного*, не переработанного пластика, поэтому ни сам корпус, ни вода в чайнике не имеют постороннего или неприятного запаха.

Отзывы о товаре Чайник электрический Мастерица ЕК-1701M белый/бирюзовый




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Характеристики
Бренд
Мастерица
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник Мастерица ЕК-1701M прекрасный выбор для всех любителей кофе и чая, и надежный помощник тем, кому требуется быстро вскипятить большое количество воды. Этому способствует объем чайника 1.7 л и его мощность 2200 Вт. Функция блокировки включения чайника без воды не даст перегореть нагревательному элементу и обеспечит чайнику долгий срок службы, а скрытый нагревательный элемент облегчит уход за чайником. Поворачивается на 360°. Автоматическое отключение при снятии с подставки. Провод 100% медь, длинна 0.75 м, вилка с заземлением. Дисковый нагревательный элемент с двойным контроллером. Чайник изготовлен из первичного*, не переработанного пластика, поэтому ни сам корпус, ни вода в чайнике не имеют постороннего или неприятного запаха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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