Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро
Компактный и стильный электрический чайник благодаря своей мощности 1500 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Он вмещает до 1,8 л, что позволит насладиться чашкой чая или кофе в компании коллег и друзей. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок эксплуатации. Индикатор нагрева воды проинформирует о начале работы. Данная модель обладает функциями встроенной защиты при недостаточном количестве воды и выключением при закипании, а также фильтром от накипи.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Компактный и стильный электрический чайник благодаря своей мощности 1500 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Он вмещает до 1,8 л, что позволит насладиться чашкой чая или кофе в компании коллег и друзей. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок эксплуатации. Индикатор нагрева воды проинформирует о начале работы. Данная модель обладает функциями встроенной защиты при недостаточном количестве воды и выключением при закипании, а также фильтром от накипи.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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