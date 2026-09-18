Top.Mail.Ru
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, закрытый нагрев.элемент, нержавеющая сталь, серебр - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303651
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
850

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро

Компактный и стильный электрический чайник благодаря своей мощности 1500 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Он вмещает до 1,8 л, что позволит насладиться чашкой чая или кофе в компании коллег и друзей. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок эксплуатации. Индикатор нагрева воды проинформирует о начале работы. Данная модель обладает функциями встроенной защиты при недостаточном количестве воды и выключением при закипании, а также фильтром от накипи.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Компактный и стильный электрический чайник благодаря своей мощности 1500 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Он вмещает до 1,8 л, что позволит насладиться чашкой чая или кофе в компании коллег и друзей. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок эксплуатации. Индикатор нагрева воды проинформирует о начале работы. Данная модель обладает функциями встроенной защиты при недостаточном количестве воды и выключением при закипании, а также фильтром от накипи.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Sonnen KT-118, 1,8л, 1500Вт, нержавеющая сталь, серебро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...