Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
желтый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719769
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
желтый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х19
Вес, кг.
1.06
Описание товара Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый
Чайник BQ KT1713P желтый 86199034 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
желтый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Чайник BQ KT1713P желтый 86199034 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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