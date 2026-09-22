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Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный

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Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 1
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 2
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 3
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 4
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 5
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 6
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 7
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 8
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 9
Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 1
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 2
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 3
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 4
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 5
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 6
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 7
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 8
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 9
  • Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719551
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, инструкция, упаковка
Цвет
белый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
время непрерывной работы 60 сек.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х12
Вес, кг.
1.16

Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный

Погружной блендер Blackton Bt HB401S в черном цвете корпуса имеет 2 скоростных режима и максимально совершает до 15000 об/мин. Регулировать скорость можно с помощью кнопок спереди корпуса. Устройство имеет защиту от перегрева, перегрузки и поражения электрическим током. Непрерывно работать на нем можно на протяжении 1 минуты, после чего нужно дать ему время для охлаждения. Блендер Blackton Bt HB401S оснащен 3 насадками: стандартной насадкой-блендером, измельчителем и венчиком. С помощью последнего можно смешивать жидкие продукты, взбивать яичные белки, а также готовить коктейли, тесто и соусы. Измельчитель предназначен для быстрого дробления твёрдых и полутвёрдых продуктов: сыров, орехов, овощей, фруктов или мяса. Сделать пюре или мусс можно с насадкой-блендер.

Отзывы о товаре Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, инструкция, упаковка
Цвет
белый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
время непрерывной работы 60 сек.
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Blackton Bt HB401S в черном цвете корпуса имеет 2 скоростных режима и максимально совершает до 15000 об/мин. Регулировать скорость можно с помощью кнопок спереди корпуса. Устройство имеет защиту от перегрева, перегрузки и поражения электрическим током. Непрерывно работать на нем можно на протяжении 1 минуты, после чего нужно дать ему время для охлаждения. Блендер Blackton Bt HB401S оснащен 3 насадками: стандартной насадкой-блендером, измельчителем и венчиком. С помощью последнего можно смешивать жидкие продукты, взбивать яичные белки, а также готовить коктейли, тесто и соусы. Измельчитель предназначен для быстрого дробления твёрдых и полутвёрдых продуктов: сыров, орехов, овощей, фруктов или мяса. Сделать пюре или мусс можно с насадкой-блендер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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