Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB401S Белый-Черный
Погружной блендер Blackton Bt HB401S в черном цвете корпуса имеет 2 скоростных режима и максимально совершает до 15000 об/мин. Регулировать скорость можно с помощью кнопок спереди корпуса. Устройство имеет защиту от перегрева, перегрузки и поражения электрическим током. Непрерывно работать на нем можно на протяжении 1 минуты, после чего нужно дать ему время для охлаждения. Блендер Blackton Bt HB401S оснащен 3 насадками: стандартной насадкой-блендером, измельчителем и венчиком. С помощью последнего можно смешивать жидкие продукты, взбивать яичные белки, а также готовить коктейли, тесто и соусы. Измельчитель предназначен для быстрого дробления твёрдых и полутвёрдых продуктов: сыров, орехов, овощей, фруктов или мяса. Сделать пюре или мусс можно с насадкой-блендер.
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Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
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Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
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