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Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный

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Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 1
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 2
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 3
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 4
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 5
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 6
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 7
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 8
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 9
Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 1
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 2
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 3
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 4
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 5
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 6
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 7
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 8
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 9
  • Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719544
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х13
Вес, кг.
1.02

Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный

Блендер Blackton Bt HB1030SS погружного типа предназначен для быстрого измельчения и смешивания нетвердых продуктов. Блендер оснащен турборежимом. Мощность устройства составляет 1100 Вт. В комплекте предусмотрены насадка-блендер, насадка-венчик и мерный стакан.

Отзывы о товаре Блендер погружной Blackton Bt HB1030SS Черный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Blackton Bt HB1030SS погружного типа предназначен для быстрого измельчения и смешивания нетвердых продуктов. Блендер оснащен турборежимом. Мощность устройства составляет 1100 Вт. В комплекте предусмотрены насадка-блендер, насадка-венчик и мерный стакан.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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