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Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный

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Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 1
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 2
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 3
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 4
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 5
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 6
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 7
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 8
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 9
Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 1
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 2
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 3
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 4
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 5
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 6
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 7
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 8
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 9
  • Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719540
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан (700 мл), чаша, нож, насадка-блендер, насадка-миксер
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х16
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный

Блендер BQ — это надежный и мощный инструмент для вашей кухни, который делает процесс приготовления еды лёгким и приятным. Этот погружной блендер обладает мощностью 600 Вт, что позволяет ему быстро и эффективно справляться с самыми различными задачами. Выполненный в элегантном черном цвете, он станет стильным дополнением к любому интерьеру. Компактный и легкий, весом всего 1,21 кг, блендер легко управляется и хранится. Он оснащен прочными металлическими ножами, которые выдержат длительную эксплуатацию. Материал чаши измельчителя сочетает в себе стекло и пластик, обеспечивая надежность и простоту очистки. Удобная длина сетевого шнура — 0,8 метра — позволяет комфортно пользоваться устройством, а наличие двух насадок в комплекте расширяет функциональность прибора. Объем кувшина составляет 0,7 литра, а измельчителя — 0,6 литра, что дает возможность готовить как небольшие, так и более объемные порции. Блендер BQ предлагает 2 скорости/режима работы, позволяя подобрать оптимальный для различных ингредиентов. Этот блендер станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд, от измельчения фруктов и овощей до приготовления соусов и коктейлей.

Отзывы о товаре Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан (700 мл), чаша, нож, насадка-блендер, насадка-миксер
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер BQ — это надежный и мощный инструмент для вашей кухни, который делает процесс приготовления еды лёгким и приятным. Этот погружной блендер обладает мощностью 600 Вт, что позволяет ему быстро и эффективно справляться с самыми различными задачами. Выполненный в элегантном черном цвете, он станет стильным дополнением к любому интерьеру. Компактный и легкий, весом всего 1,21 кг, блендер легко управляется и хранится. Он оснащен прочными металлическими ножами, которые выдержат длительную эксплуатацию. Материал чаши измельчителя сочетает в себе стекло и пластик, обеспечивая надежность и простоту очистки. Удобная длина сетевого шнура — 0,8 метра — позволяет комфортно пользоваться устройством, а наличие двух насадок в комплекте расширяет функциональность прибора. Объем кувшина составляет 0,7 литра, а измельчителя — 0,6 литра, что дает возможность готовить как небольшие, так и более объемные порции. Блендер BQ предлагает 2 скорости/режима работы, позволяя подобрать оптимальный для различных ингредиентов. Этот блендер станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд, от измельчения фруктов и овощей до приготовления соусов и коктейлей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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