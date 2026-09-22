Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной беспроводной BQ HB600S Черный
Блендер BQ — это надежный и мощный инструмент для вашей кухни, который делает процесс приготовления еды лёгким и приятным. Этот погружной блендер обладает мощностью 600 Вт, что позволяет ему быстро и эффективно справляться с самыми различными задачами. Выполненный в элегантном черном цвете, он станет стильным дополнением к любому интерьеру. Компактный и легкий, весом всего 1,21 кг, блендер легко управляется и хранится. Он оснащен прочными металлическими ножами, которые выдержат длительную эксплуатацию. Материал чаши измельчителя сочетает в себе стекло и пластик, обеспечивая надежность и простоту очистки. Удобная длина сетевого шнура — 0,8 метра — позволяет комфортно пользоваться устройством, а наличие двух насадок в комплекте расширяет функциональность прибора. Объем кувшина составляет 0,7 литра, а измельчителя — 0,6 литра, что дает возможность готовить как небольшие, так и более объемные порции. Блендер BQ предлагает 2 скорости/режима работы, позволяя подобрать оптимальный для различных ингредиентов. Этот блендер станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд, от измельчения фруктов и овощей до приготовления соусов и коктейлей.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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