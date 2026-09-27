Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный
Погружной блендер VITEK порадует мощностью 1500 Вт: такой «двигатель» легко справится с твёрдыми продуктами и быстро измельчит даже крупные куски. Два режима скорости позволяют выбрать нужный темп — будь то лёгкий соус или густое пюре. Благодаря вакуумной функции продукты дольше сохраняют свежесть и насыщенный вкус. Объём кувшина — 0,6 литра, это оптимально для приготовления смузи, супа или свежего коктейля на одного-двух человек. Продуманный набор из двух насадок расширит кулинарные возможности: экспериментировать можно долго. Корпус чаши — из прочного пластика, а ножи выполнены из нержавеющей стали — они не затупятся со временем. Длина шнура 1,1 метра позволяет свободно маневрировать на кухне, а чёрный цвет корпуса добавляет устройству современный вид. Весит блендер всего 1,65 кг, поэтому его удобно держать в руках — рука не устанет даже при длительной работе.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей
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