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Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка

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Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 1
Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 2
Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 3
Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 4
Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 5
Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 6
Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
BLURRYFACE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 1
  • Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 2
  • Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 3
  • Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 4
  • Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 5
  • Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 6
  • Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719431
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678595318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
BLURRYFACE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavydirtysoul, Stressed Out, Ride, Fairly Local, Tear in My Heart, Lane Boy, The Judge, Doubt, Polarize, We Don't Believe What's on TV, Message Man, Hometown, Not Today, Goner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка

Blurryface — второй официальный студийный альбом группы Twenty One Pilots, выпущенный в 2015 году. Альбом получил платиновый статус в США, Великобритании, Канаде и других странах. Лимитированное издание на цветном виниле. Над Blurryface, последовавшим за их очень успешным дебютным альбомом Vessel, группа работала с известными продюсерами Майком Элизондо, Майком Кросси, Тимом Андерсоном и Рики Ридом, чтобы создать динамичную и разнообразную коллекцию песен. Два сингла с этого альбома, «Stressed Out» и «Ride» попали в пятёрку лучших синглов Billboard Hot 100. В Соединённых Штатах альбом был продан тиражом более 1,5 млн копий по состоянию на апрель 2017 года. В 2017 году за песню «Stressed Out» коллектив получил «Грэмми» в номинации «Лучший поп-дуэт». Альбом был сертифицирован как платиновый в США, Канаде, Польше, Новой Зеландии и Великобритании. В 2018 году Blurryface стал первым альбомом в истории, каждый из 14 треков которого получил золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Отзывы о товаре Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678595318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
BLURRYFACE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heavydirtysoul, Stressed Out, Ride, Fairly Local, Tear in My Heart, Lane Boy, The Judge, Doubt, Polarize, We Don't Believe What's on TV, Message Man, Hometown, Not Today, Goner
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blurryface — второй официальный студийный альбом группы Twenty One Pilots, выпущенный в 2015 году. Альбом получил платиновый статус в США, Великобритании, Канаде и других странах. Лимитированное издание на цветном виниле. Над Blurryface, последовавшим за их очень успешным дебютным альбомом Vessel, группа работала с известными продюсерами Майком Элизондо, Майком Кросси, Тимом Андерсоном и Рики Ридом, чтобы создать динамичную и разнообразную коллекцию песен. Два сингла с этого альбома, «Stressed Out» и «Ride» попали в пятёрку лучших синглов Billboard Hot 100. В Соединённых Штатах альбом был продан тиражом более 1,5 млн копий по состоянию на апрель 2017 года. В 2017 году за песню «Stressed Out» коллектив получил «Грэмми» в номинации «Лучший поп-дуэт». Альбом был сертифицирован как платиновый в США, Канаде, Польше, Новой Зеландии и Великобритании. В 2018 году Blurryface стал первым альбомом в истории, каждый из 14 треков которого получил золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).
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